Солдаты британской королевской армии пожаловались на невыносимые условия в казармах

По-настоящему шокирующие кадры опубликовал сегодня портал Daily Mail. На фотографиях впервые без цензуры и ретуши показаны условий жизни военных британской королевской гвардии в знаменитых Веллингтонских казармах. Здание расположено в самом центре Лондона, недалеко от Букингемского дворца. По данным ресурса, там проживает около 500 солдат известнейших армейских полков страны: Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардия.

Снаружи казармы выглядят потрясающе: это классическое здание 1833 года постройки, на фоне которого охотно фотографируются туристы. Что касается интерьеров, то с ними дела обстоят куда хуже. Оказывается, королевские гвардейцы — те самые статные красавцы в начищенных до блеска ботинках и выглаженных красных мундирах, в чьи обязанности входит охрана британского монарха, — живут в условиях, которые иначе как омерзительными и не назовешь.

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Отставник, который проходил здесь службу, уверяет: даже заключенные в Британии живут в большем комфорте. По его словам, на каждом этаже проживает 32 солдата, которым приходится делить между собой шесть туалетов и две ванные комнаты. При этом в казармах не предусмотрена уборка, а дежурство гвардейцы почему-то не практикуют. Таким образом мусор, грязь и плесень скапливаются в общественных местах, спальнях и ванных комнатах. Вдобавок в казармах стоит жуткая вонь из-за дохлых крыс и засорившихся туалетов (вот это комбо).

«Я не мог больше этого выносить, это хуже, чем жить в грязном сквоте. Я терпел несколько лет, но ничего не изменилось. Британская общественность должна знать, как в нашей стране обращаются с солдатами. То, что видят гражданские, когда мы на дежурстве, и то, какова наша реальность, — две большие разницы. В этой стране есть люди, которые не внесли никакого вклада в ее развитие, но живут гораздо лучше нас» — негодует бывший военный.