Стало известно, сколько россиян побывали в Анталье с начала 2023 года

За первые три месяца 2023 года крупный турецкий курорт Анталья посетили почти 800 тыс. туристов, большая часть которых — россияне. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что поток туристов в 2023 году превысил рекордный показатель 2019 года, когда за период с января по март в аэропортах Антальи зарегистрировали 579 478 иностранных туристов.
Больше четверти прибывших в 2023 году составляют россияне — 213 101. На втором месте оказались туристы из Германии — 169 228, на третьем — Великобритании — 88 572. Также значительное число туристов прибыли из Польши, Ирана, Израиля, Казахстана, Нидерландов, Украины и Дании.
Ранее сообщалось о росте числа бронирований на майские праздники на 85% по отношению к прошлому году. Отмечается, что свыше трети россиян планируют отправиться в Турцию.