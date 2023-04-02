Приамурье хотят сделать местом отдыха для всей Азии

Всего ничего времени прошло с тех пор, как Китай решил постепенно открывать границы, в том числе с российским Дальним Востоком, а у нас уже полно задумок. В первую очередь - развитие туризма.

Фото: 2x2.su (Благовещенск) 2x2.su (Благовещенск)

Шире отдых

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Амурские власти уже представили мастер-план Благовещенска с претензией на статус центра российско-китайского сотрудничества. Областной центр Приамурья четвёртый в стране по количеству китайских туристов после Москвы, Питера и Владивостока. Благовещенск - единственная региональная столица, откуда можно попасть за рубеж за 15 минут. И вообще, мол, у нас огромный туристический потенциал.

Сегодня турист из Поднебесной в среднем проводит в амурской столице чуть более 1,5 дней. К 2030 г. это должно быть три дня, - говорит зампред областного правительства Павел Пузанов. - Для этого, например, панируется создать музей российско-китайской дружбы с отражением ярких событий совместной истории. А в целом нужно развивать инфраструктуру гостеприимства (модернизировать гостиницы, аэропорт, ж.-д. и портовую инфраструктуры) и расширять предложение по видам отдыха (деловой, оздоровительный, спортивный, природно-рекреационный, культурно-познавательный).

Набережная Амура в Благовещенске вообще должна стать витриной РФ для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Золотую милю» заполнят «Трибуна Холл», духовный и детский центры, аллея фонтанов, амфитеатр, центр российско-китайской медицины, музей динозавров и дино-парк, игорная зона.

Пока, к сожалению, даже простые радости не всегда доступны. Так, приезжие туристы пожаловались в соцсетях, что не нашли место продажи сувенирки, а киоски на набережной вообще не работали. Они, оказываются, в холода не отапливаются, потому и не работают.

В общем, Приамурью в плане туризма надо расти в разы: на пятки наступают и соседи в ДФО со своими проектами. А Благовещенск пока не включён даже в комплексные туры по Дальнему Востоку.

Мультики и блогеры

Между тем в Приамурье стартовал проект «Земля для туризма». На публичной кадастровой карте Росреестра хотят отобразить подходящие земельные участки для размещения туробъектов. По словам главы минимущества области Сергея Олиферова, такая карта поможет потенциальному инвестору оценить инфраструктуру территории и определить сроки окупаемости проекта, перспективы его развития.

Амурские туроператоры продолжают возить проекты промышленного туризма по всероссийским выставкам. Презентуют также экстремальные походы по тайге, восхождение на горы и хребты, летние сплавы.

Чтобы популяризовать бренд своего региона, предлагают активно выходить на маркетплейсы, упоминать регион внутри популярных мультфильмов, организовывать блогерские туры и полномасштабные экспедиции для дальнейшей трансляции в СМИ.

Сохранить и приумножить допандемийный турпоток (в 2022 г. регион посетили более 400 тысяч российских и зарубежных гостей) во многом можно только через создание или обновление туристической инфраструктуры, - отметила первый замминистра минэкономразвития Амурской области Екатерина Киреева. - А для этого нужны инвестиции в индустрию гостеприимства.

Компетентно

Персональный гид в Хэйхэ, профессиональный путешественник Сергей Коренев:

- Послушает незнакомый с областью человек, как у нас тут туризм развивают, и подумает - как всё замечательно! Сотни тысяч туристов в год (большинство из которых - одни и те же, курсирующие через границу туда-обратно), громадный интерес иностранцев. Но всё не совсем так хорошо. Чем собрались китайских и прочих туристов заманивать? Торговые центры интересуют китайцев минимально, кроме тех, кто делает бизнес. Купить что угодно давно уже можно, не покидая КНР. Привлекать жителей Шанхая или Гонконга экологически чистой продукцией? Она им в такую копеечку с учётом дороги встанет! А отдохнуть в тишине можно и на китайской стороне.

Если предлагать что-то, то реально оригинальное и неповторимое - вспомните Париж и Диснейленд, Милан и моду, Питер и многочисленные музеи. Для Благовещенска идея музея динозавров - хороша! Но уже с десяток лет о нём лишь разговоры. Далее: на «Золотой миле» была бы к месту Россия в миниатюре. Приехала группа в этот парк и наделала сотню фото и возле Кремля, и у Спаса на Крови, и у Родины-матери, и у Петропавловского собора, и у казанской падающей башни Сююмбике. Вот это витрина России! И не считайте, окупится или нет - есть вещи имиджевые, которые могут дать толчок развитию других отраслей. Кормить туристов надо, спать укладывать, возить на чём-то, обслуживать, развлекать и погружать в местную историю? А это реальные рабочие места для местных и развитие территорий.

Как турист я знаю, что очень часто в поле интересов в новом для меня городе попадает то, что в ближайшей доступности: желательно в черте города или в минимальном отдалении. У туриста время - по минутам! А побывать, например, на космодроме - минимум полтора-два дня. С этой целью приедут немногие. Съездить куда-то на молочную ферму - тоже полдня. При этом не хочу сказать, что туризм в целом в области развивать не надо - надо! Но в первую очередь больше для отечественных туристов и обеспеченных индивидуалов-иностранцев. Ну, построили вы шикарный кемпинг на севере региона с крутой рыбалкой, а сколько из этих «400 тысяч туристов» там побывает? Можно годами искать инвесторов, но за это время турпотоки наших соседей могут и сместиться.

Между тем

- Пару лет назад я предлагал организовать в регионе кемперные площадки (оборудованные летние лагеря для автотуристов), - рассказывает политэкономист Сергей ТРУШ (в ту пору депутат областного Заксобрания). - Это была моя мечта - некие места на природе, где можно было бы организованно отдыхать, подключившись к коммуникациям, не только туристам, но и самим амурчанам. Для этого нужно, конечно, и кемперы строить, и менять регулярно автопарк с запуском во вторичное потребление автобусов, снятых с линий. Увы, всё осталось на уровне моего сообщения на сессии. Министерства не работают по непосредственному воплощению, они ждут тех, кто это будет делать сам. Хотя даже если у конкретных людей возникнут проблемы, то даже в этом случае я не знаю, какова может быть роль ведомств, ведь деньги они не вкладывают, а просто собирают сведения, где и кто находится, что там делает.

К слову, в январе 2023 г. в областном правительстве рассказали, что один из амурчан обустроил под Белогорском кемпинг на «дальневосточном гектаре» возле водоёма и устраивает прогулки. Теперь думает взять дополнительный участок: «Надо успеть, землю быстро разбирают».

Глас народа