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2 часа назад

Россия и Турция договорились об открытии регулярного паромного сообщения

Большая Азия

Паромное сообщение Трабзон — Сочи начнет работать с 1 мая.

Россия и Турция откроют регулярного паромного сообщения
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби сообщил в субботу, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи.

«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы [с российской стороной] достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон — Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — сказал Челеби газете «Стар».

Он пояснил, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров, рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Кроме того, стамбульские транспортники, по его словам, готовы выделить Трабзону для этих рейсов «морские автобусы» — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легкового транспорта, активно использующиеся на рейсах в Мраморном море.

Газета отмечает, что паромное сообщение с Сочи возобновляется из Трабзона спустя 9 лет. Активно такие перевозки осуществлялись в 1992–2008 годах. Потом постепенно количество рейсов уменьшилось и полностью прекратилось в 2014 году.

Челеби не уточнил, как и в каком формате планируется подписать соглашение о паромном сообщении. Однако 6–7 апреля Турцию посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прибудет по приглашению главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу. Стороны планируют обсудить Украину, Сирию и Нагорный Карабах. а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм.

Новости путешествий,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,
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