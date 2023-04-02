Россия и Турция откроют регулярного паромного сообщения

Паромное сообщение Трабзон — Сочи начнет работать с 1 мая.

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Глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби сообщил в субботу, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи.

«Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы [с российской стороной] достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон — Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию», — сказал Челеби газете «Стар».

Он пояснил, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров, рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Кроме того, стамбульские транспортники, по его словам, готовы выделить Трабзону для этих рейсов «морские автобусы» — среднеразмерные паромы для перевозки людей и легкового транспорта, активно использующиеся на рейсах в Мраморном море.

Газета отмечает, что паромное сообщение с Сочи возобновляется из Трабзона спустя 9 лет. Активно такие перевозки осуществлялись в 1992–2008 годах. Потом постепенно количество рейсов уменьшилось и полностью прекратилось в 2014 году.