Шри-Ланка заявила о желании расширить авиасообщение с Россией

Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказал министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

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"Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом", — цитирует его слова РИА Новости.

15 марта стало известно, что количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла.