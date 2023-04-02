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3 часа назад

Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт

Вечерняя Москваиещё 9

Emirates и Air Arabia возобновили прием российских карт
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт MasterCard и Visa для оплаты билетов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщают «Известия».

Уточняется, что совершить оплату рейсов авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai можно через систему быстрых платежей (СБП) при помощи ссылки. Путешественнику нужно оформить бронирование на сайте и написать в службу поддержки для перечисления средств.

Чтобы совершить оплату на рейсы авиакомпании Emirates, нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код. Кроме того, транзакцию необходимо делать минимум за десять дней до вылета.

Путешественникам придется дополнительно заплатить от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей с человека за выпуск билета при покупке у Emirates и Fly Dubai, говорится в материале.

Страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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