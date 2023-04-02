Emirates и Air Arabia возобновили прием российских карт

Фото: Российская Газета Российская Газета

Авиакомпании Air Arabia, Emirates и Fly Dubai возобновили прием российских карт MasterCard и Visa для оплаты билетов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщают «Известия».

Уточняется, что совершить оплату рейсов авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai можно через систему быстрых платежей (СБП) при помощи ссылки. Путешественнику нужно оформить бронирование на сайте и написать в службу поддержки для перечисления средств.

Чтобы совершить оплату на рейсы авиакомпании Emirates, нужно запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код. Кроме того, транзакцию необходимо делать минимум за десять дней до вылета.

Путешественникам придется дополнительно заплатить от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей с человека за выпуск билета при покупке у Emirates и Fly Dubai, говорится в материале.