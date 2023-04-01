Опубликовавший голое фото со священного вулкана на Бали россиянин извинился

Российский блогер Юрий Чиликин извинился на камеру за то, что опубликовал фото в обнаженном виде на священном вулкане Агунг на Бали. Видео было опубликовано на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогера.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Думаю, вы видели пост, где я стою на вулкане Агунг. Я хочу извиниться за свои действия, которые осквернили священный вулкан для местного населения», — сообщил Чиликин.

Он отметил, что его действиям «нет оправдания».

«Единственное, что привело к тому, что произошло, это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — сказал он.

29 марта сообщалось, что Чиликина могут депортировать из Индонезии в связи с обнаженной фотографией, сделанной на священной горе.

31 марта Россия и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции.