Лето и майские праздники: куда поехать на отдых туристам

Лето, отпуск да и большие майские каникулы не за горами. Где и как их провести? Все больше россиян задумываются, куда поехать на отдых, когда цены выросли. а туристических маршрутов стало гораздо меньше.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Не нужен нам берег турецкий

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Будет ли Турция доступной для отдыха этим летом? Опасения возникли в феврале, когда в стране произошло мощное землетрясение. В результате в Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. А число погибших превысило 50 тысяч человек. При этом ущерб от стихийного бедствия составил около 100 миллиардов долларов.

Расстояние от эпицентров до излюбленных россиянами мест отдыха, таких как Анталия или Белек, составляет примерно 900 километров. Ближе всего находится Алания. Но и до нее от мест разрушений далеко. Кроме того, сейсмологи утверждают, что подобные стихийные бедствия случаются в среднем не чаще чем раз в 50 лет. Так что в этом плане еще полвека туристы могут не беспокоиться. А на более слабые толчки можно не обращать внимания.

Другое дело, что во многих туристических отелях на побережье разместили беженцев, потерявших кров в зоне бедствия. Жить им негде, так что придется соседствовать... Землетрясение сильно сказалось и на экономическом положении Турции. По словам руководителя туристической фирмы Дианы Фердман, инфляция там выросла почти до 200 процентов.

— Это привело к подорожанию всех ресурсов внутри страны, — говорит она. — Цены на отели, например, выросли на 50–100 процентов. При этом у российских туристов нет сейчас другой альтернативы для отпуска на море — как по цене, так и по качеству. И путешественники давно привыкли к отдыху по системе «все включено».

Да еще желательно с прямым перелетом, а не с пересадками. Все это делает курортный отдых в Турции таким заманчивым. Особенно если его планировалось провести вместе с детьми.

— Понимая это, руководство большинства отелей в Турции приняло решение выставить для россиян достаточно высокий ценник, — говорит Диана. — При этом контракты на размещение для граждан разных стран отличаются. Мы с коллегами ради «чистоты эксперимента» посмотрели стоимость для размещения граждан Германии и России в одном и том же отеле. Если взять только проживание на двоих немцев и двоих русских, то обнаруживается, что стоимость различается ровно в 2 раза не в нашу пользу. Соответственно, пятизвездочный отель на неделю немцам обойдется в 2 тысячи евро, а нам — в 4 тысячи.

И все потому, что отельеры рассчитывают на отсутствие выбора для россиян. Добавьте еще стоимость перелета, которая тоже выросла. Все из-за того, что еще в конце января крупнейшая компания Турции Havas, занимающаяся наземным обслуживанием авиарейсов, известила российских контрагентов, что может прекратить операции с попавшими в санкционный список США самолетами. Правда, до сих пор эти угрозы в жизнь не были воплощены.

Более того, «Аэрофлот» еще 13 марта рассказал о планах расширить в апреле географию своих полетов, включив в нее прямые рейсы в Анталию из Самары, Нижнего Новгорода и Уфы. Но все равно пока большинство рейсов в Турцию совершаются из России иностранными перевозчиками.

Так что придется нашим отдыхающим затянуть ремни и сократить отпускные аппетиты, сохранив на отдыхе талию…

А может, на Сейшелы или Кубу?

Диана Фердман уверена, что даже при такой завышенной цене россияне все равно рассматривают Турцию в качестве приоритетной для отдыха. И это несмотря на то, что время полета до Египта или Туниса из-за боевых действий на Украине теперь вполне сопоставимо с турецким.

— Летом в Египте более жесткий климат, — говорит она. — Температура воздуха может достигать + 50 градусов.И не все готовы к такому отдыху. Хотя в Египте достаточно сухой климат. Со мной не соглашается большинство экспертов, но я «вангую», что цены в Турции снизятся. Загрузка отелей там маленькая. И многие отельеры работают на россиян. Те же, где загрузка на 100 процентов российская, будут вынуждены снижать цены ближе к сезону.

Если же путешественники готовы рассмотреть более далекие маршруты, то можно отправиться на отдых на Сейшелы или Мальдивы.

— Прямым перелетом можно улететь и на Кубу, — продолжает хозяйка турфирмы. — Но надо помнить про 10–13 часов перелета. А для маленьких детей это может стать большой сложностью.

В ставшем любимым россиянами Таиланде летом сезон дождей. Так что, решив поехать туда, сроки отпуска придется перенести на более позднее время.

В Крым и Сочи хочется очень

А что же наши черноморские курорты? Не факт, что отдых там обойдется дешевле, чем в Турции. А вот инфраструктура и тип питания отличаются от средиземноморских. Несмотря на то, что отели в России пытаются переходить на систему «все включено». Жители российского юга зарабатывают всего в течение 4–5 месяцев. Остальное время года они «проедают» эти деньги. Поэтому иной раз выставляют ценники, как «в последний раз». Далеко не все отели и хозяева частного сектора могут предоставить трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала. Да и цены в магазинах и на рынках в поселочках под той же Ялтой вполне себе московские. А иногда и превышают их.

Некоторых пугают риски, которые возникли после начала проведения специальной военной операции. Из-за нее в целях безопасности закрыты многие южные аэропорты, транспортная доступность курортов снизилась. Хочется надеяться, что ситуация исправится в самое ближайшее время. И доступными станут в том числе и замечательные здравницы Азовского моря.

Летим на Байкал и Камчатку

Впрочем, на это лето есть отличная альтернатива морскому отдыху. Если вы готовы потратить на отпуск сумму, примерно равную стоимости поездки в Таиланд, то можно отправиться, например, в Путоранский заповедник в Красноярском крае, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Или на Камчатку, Сахалин и Байкал. Но при этом надо помнить, что многие из подобных путешествий не предполагают систему «все включено» и жить, как, например, на том же Путоране, придется в палатках.