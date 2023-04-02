Безвизовые поездки между Россией и Китаем могут начаться через месяц

В московском Novotel 31 марта прошли переговоры назначенного на этой неделе и.о. директора Департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбека Хидзева с представителями посольства Китая. Как рассказал редакции информированный источник с российской стороны, в них приняли участие также сотрудники МИД и Демьян Смилевец, ранее курировавший международное сотрудничество в Ростуризме. На встрече он представлял недавно созданную при Администрации президента структуру – «Экспертно-координационный центр комиссий Государственного совета РФ».

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По словам собеседника редакции, эта встреча предшествовала деловой программе конференции профильной ассоциации «Мир без границ», которая объединяет работающие с Китаем компании, и состоялась в том же отеле.

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«Повестку и детали переговоров мы не знаем, но после видимо успешных переговоров и советник-посланник китайского посольства Фэн Литао, и Алимбек Хидзев бодро поприветствовали приглашенную общественность в количестве около 100 человек», – рассказал участник мероприятия.

По его словам, китайская делегация прибыла в «Новотель» именно с целью участия в конференции. Тот факт, что Алимбек Хидзев в первую же неделю после назначения проявил инициативу и занялся китайской темой, говорит о том, что власти решили «придать динамизм перезапуску российско-китайского туризма не на словах, а на деле».

В кулуарах конференции обсуждалось и пятничное распоряжение Минкульта КНР о допуске туристических групп в Китай. По одной из версий, оно принципиально ничего не меняет, так как въезд туристов в Китай открыт с середины марта, когда стало известно о возобновлении выдачи виз в Китай. Возможно, что разрешение для китайских компаний возобновить прием групп просто запоздало. Для того чтобы заработал безвиз, нужно другое: взаимное согласование списков уполномоченных туроператоров.