Россияне возглавили рейтинг по количеству турпоездок в Сербию

Россияне возглавляют рейтинг по количеству посещений Сербии. Согласно опубликованному вчера отчету, в январе-феврале в стране побывало 27,5 тыс. наших соотечественников, это почти вдвое больше, чем год назад, и свыше 12% от всего иностранного турпотока.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Следом за россиянами в рейтинге идут граждане соседних с Сербией стран – это Северная Македония – 18,2 тыс., Босния и Герцеговина – 18 тыс. человек. Чаще всего посещают Белград, Нови-Сад, курорты Златибор и Копаоник, а также национальный парк Фрушка-Гора.

Рост посещаемости Сербии закономерен – единственная из европейских стран, она сохранила прямое регулярное авиасообщение с Россией. Как следствие, цены на билеты высокие. По маршруту Москва – Белград – Москва билет с вылетом 12 апреля и возвращением 19-го числа, к примеру, предлагают за 92,7 тыс. руб. Air Serbia доставляет пассажиров в столицу Сербии за 3 часа. Авиакомпания также выполняет регулярные рейсы из Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.

Напомним, российские граждане имеют право на