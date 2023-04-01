Грузия придумала способ переманить российских туристов из Турции

Власти Грузии нашли способ, который позволит переманить российских путешественников из соседней Турции. На берегу Черного моря Грузия строит сразу несколько отелей,которые будут работать по системе «все включено».

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Именно за эту услугу граждане РФ когда-то полюбили турецкие курорты. Так, в городе Батуми уже готовят к вводу в эксплуатацию сразу четыре отеля с концепцией All Inclusive, пишет «ТурПром».