Таиланд сократил срок безвизового пребывания в стране

Прибывшие в Таиланд 1 апреля российские туристы получили в свои паспорта штамп с разрешением пребывать в королевстве до 30-го числа. Таким образом, как и ожидалось ранее, прекратило действовать правило свободного въезда до 45 дней. Оно было введено правительством страны с 1 октября 2022 года до 31 марта нынешнего года.

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Управление по туризму Таиланда предлагало продлить практику 45-дневного пребывания без оформления визы. Основной аргумент – нововведение показало эффект: российские туристы оценили возможность проводить в стране больше времени и чаще выбирали королевство среди других зимних направлений. Но решение так и не было принято.

С декабря по февраль в Таиланд прибыло 570,6 тыс. отдыхающих из России. В частности, за первые 2 месяца 2023 года приехало 387,5 тыс. туристов, что составляет более 90% от показателей всего 2022 года, когда страну посетило 435 тыс. россиян. Турпоток из России уступает по численности только гостям из Малайзии.

По данным Туристического управления Таиланда, в топ-3 среди неазиатских стран за февраль лидирует Россия – почти 185 тыс. туристов, ФРГ – 75 тыс., на третьей позиции Франция – 74,7 тыс. человек.

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