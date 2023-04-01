Туристические поезда получат детские купе и бары с караоке

Топ-менеджеры РЖД, туроператоры и компании-перевозчики на конференции в Казани рассказали о том, что представляют собой туристические поезда и какие новинки готовятся для пассажиров в этом году. Редакция публикует главное.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Как пишет в своем репортаже «БИЗНЕС Online», в этом году по городам России запустят 24 туристических поезда и добавят новые направления.

Видео дня

Это, например, железнодорожный круиз «В долину лотосов» 4 августа на 4 дня (Москва – Верхний Баскунчак – Астрахань – Москва), гастрономические поездки на 5 дней Москва – Тамань – Новороссийск – Москва (с июня по сентябрь), трехдневный тур «Вкус эпохи» из Москвы в Елец и Липецк.

Благодаря этому в РЖД надеются увеличить пассажиропоток на турпоездах с прошлогодних 92,4 тыс. человек до 101,7 тыс.

Впрочем, судя по содержанию конференции, основная цель – это не количество, а качество. В РЖД озадачились повышением комфорта пассажиров. В частности, практика показала, что многие путешествуют с детьми. Чтобы им было веселее в дороге, в РЖД придумали оформить купе в туристических поездах в «рыцарской и космической тематике». Будет запущено более 300 таких вагонов.

Кроме того, в поездах появились помывочные, в которых оборудовано семь душевых – мужские и женские. Добавились вагоны-залы, предназначенные для корпоративных мероприятий; вагоны-бары с танцполом, караоке и электронным пианино. Экспериментальные составы следуют на «Серебряном маршруте» Москва – Великий Новгород – Псков / Рыбинск – Москва.

Что касается цен, то железнодорожный круиз – это недешевое удовольствие. На майские праздники тур «В Сибирь» (Москва, Казань, Тюмень, Тобольск, Пермь, Москва) стоит от 89 тыс. руб. на одного. Поездка рассчитана на 6 дней и 5 ночей. В стоимость входят проезд, питание, входные билеты в туристические объекты, транспортное обслуживание и экскурсии.

В 45,5 тыс. руб. обойдутся 4 дня и 3 ночи по маршруту «Сказы Поволжья» (Москва, Казань, Йошкар-Ола, Москва).