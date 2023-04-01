В "самом лучшем аэропорту" мира произошел серьезный сбой

Технический сбой, возникший во время заранее запланированного обновления системы, вызвал серьезные задержки в сингапурском аэропорту Чанги. Этот аэропорт - один из самых загруженных в мире. Недавно, передает ZDNet, его признали “самым лучшим аэропортом” мира.

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Автоматизированные системы прохождения иммиграционного контроля во всех терминалах были повреждены, что привело к длинным очередям и задержкам для пассажиров.

Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов (ICA) рекомендовало пассажирам отложить несущественные поездки и ожидать задержек, так как они перенаправили их на ручные дорожки для прохождения иммиграционного контроля.