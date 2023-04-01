Finnair уберет из самолетов шампанское и подушки

Бокал дорогого французского шампанского всегда считался обязательным атрибутом путешествия в салонах премиум-классов, но Finnair решила заменить марочное шампанское в бизнес-классе на дешевое игристое вино.

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Меры по сокращению расходов вступают в силу с 19 апреля. В этот же день появится и множество других новшеств.

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Finnair заявляет, что продолжит выдавать пассажирам эконом-класса дальнемагистральных рейсов тонкие одеяла, а вот от подушек придется отказаться, поскольку, «многие пассажиры берут с собой в полет собственные подушки».

Представитель авиакомпании поделился мнением, что пассажирам не нужна подушка, потому что новые подголовники на креслах эконом-класса служат удобной опорой для головы.

Однако, если пассажирам каким-то образом удастся вздремнуть без подушки, то без еды на борту поесть уж точно не получится. Finnair планирует отказаться от второго приема пищи на некоторых своих дальнемагистральных рейсах, таких как почти девятичасовой перелет из Хельсинки в Нью-Йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди или шестичасовой в Дубай.

Finnair будет продавать закуски и напитки на борту, и одновременно предлагает пассажирам брать в ручную кладь зерновые батончики на случай, если им не хватит бортового питания.

По всей своей европейской сети авиакомпания оставит бесплатную воду и свой знаменитый черничный сок. Пассажирам бизнес-класса по-прежнему положено питание на всех рейсах, за исключением самых коротких, когда, как объясняет авиакомпания, у нее нет времени на обслуживание.

При этом финский перевозчик продолжит предлагать одну бесплатную порцию вина или пива к основному блюду. Вполне вероятно, что таковы минимальные стандарты обслуживания, утвержденные авиакомпаниями альянса oneworld.

В начале марта Finnair чудом отменила привлечение более дешевых бортпроводников взамен существующих, и то, только благодаря тому, что собственные члены экипаж согласились на сокращение их заработной платы и некоторое ухудшение условий труда.