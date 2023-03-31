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38 минут назад

Россиянам рассказали о распространенных схемах обмана в Турции

FBM.ru

Туроператоры в Турции предупредили иностранцев, в том числе граждан России, о способах обмана отдыхающих на курортах страны. Мошеннические схемы были раскрыты членом отделения Ассоциации туристических агентств Турции в Западном Средиземноморье Салихом Ташчи, о чем сообщает РИА Новости.

Россиянам рассказали о распространенных схемах обмана в Турции
Фото: FBM.ruFBM.ru

По его словам, туристы довольно часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда злоумышленники подходят к ним, чтобы предложить свою “помощь”. Мошенники используют специально установленные в банкомат устройства, благодаря которым копируют данные карт. Также, у туристов зачастую пропадают личные вещи в кафе и ресторанах.

Одним из наиболее распространенных видов обмана является продажа дешевых туров. По словам эксперта, туроператоры, работающие нелегально, снижают цены, предлагая услуги питания, транспорта и экскурсий, однако затем оказывается, что еда и развлечения не входили в стоимость.

Кроме того, гиды и турфирмы сотрудничают с магазинами и ресторанами, чтобы в ходе экскурсии привозить туда туристов и получать определенный процент от покупок за посредничество. Как рассказал один из владельцев турфирмы в провинции Анталья, туристам приходится приобретать дешевые товары за более высокую стоимость. При этом они думают, что сделали выгодную покупку.

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