Россиянам рассказали о распространенных схемах обмана в Турции

Туроператоры в Турции предупредили иностранцев, в том числе граждан России, о способах обмана отдыхающих на курортах страны. Мошеннические схемы были раскрыты членом отделения Ассоциации туристических агентств Турции в Западном Средиземноморье Салихом Ташчи, о чем сообщает РИА Новости.

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По его словам, туристы довольно часто попадаются в ловушку у банкоматов, когда злоумышленники подходят к ним, чтобы предложить свою “помощь”. Мошенники используют специально установленные в банкомат устройства, благодаря которым копируют данные карт. Также, у туристов зачастую пропадают личные вещи в кафе и ресторанах.

Одним из наиболее распространенных видов обмана является продажа дешевых туров. По словам эксперта, туроператоры, работающие нелегально, снижают цены, предлагая услуги питания, транспорта и экскурсий, однако затем оказывается, что еда и развлечения не входили в стоимость.