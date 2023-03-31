Перечислены правила, которые нарушают туристы в Дагестане

Самым частым проколом является нарушение дресс-кода, когда люди надевают шорты, топики и короткие юбки. Однако в регионе не приветствуется короткая одежда, при чем как у женщин, так и у мужчин. Дагестанцы любят кальян, вино и коньяк во время застолий, но распитие спиртного и курение в общественных местах у них не приветствуется, пишет портал «Тонкости туризма».