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2 часа назад

Перечислены правила этикета, которые нарушают туристы в Дагестане

Слово и Дело

Многие российские туристы, которые приезжают путешествовать в Дагестан, забывают о необходимости соблюдать очевидные правила этикета.

Перечислены правила, которые нарушают туристы в Дагестане
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Самым частым проколом является нарушение дресс-кода, когда люди надевают шорты, топики и короткие юбки. Однако в регионе не приветствуется короткая одежда, при чем как у женщин, так и у мужчин. Дагестанцы любят кальян, вино и коньяк во время застолий, но распитие спиртного и курение в общественных местах у них не приветствуется, пишет портал «Тонкости туризма».

Проявление чувств на публике считается еще одной распространенной ошибкой россиян, как и вызывающие поведение, например, громкий смех или нецензурная речь. Игнорирование приветствий тоже считается проколом. Еще одно правило касается девушек – им не рекомендуется гулять в Дагестане в темное время суток.

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