Турпоток на курорты Северного Кавказа с начала года вырос на 13%

Туристический поток на три горных курорта Северного Кавказа — «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — по итогам первых трех месяцев года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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«Турпоток на „Архызе“, „Эльбрусе“ и „Ведучи“ по итогам первого квартала 2023 года составил больше 816 тысяч человек, прирост в сравнении с тем же периодом 2022-го — 13%», — сообщили журналистам в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ».

О курортах

«Эльбрус» — курорт, расположенный на южных склонах одноименной горы в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (ее верхняя станция расположена на отметке 3 847 метров). «Эльбрус» популярен как круглогодичный курорт с активностями в зависимости от сезона.

«Архыз» — курорт в Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. В зимнем сезоне на «Архызе» работают 27 километров трасс разного уровня сложности. Со своего открытия в 2013 году курорт ежегодно демонстрирует устойчивый рост турпотока.