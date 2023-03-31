Китай создал основу для упрощения въезда туристов из РФ

Иностранным туристическим группам разрешили въезжать в Китай с 31 марта. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма страны в соцсети Weibo.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В опубликованном посте говорится о том, что в Китае восстановлена работа турагентств и онлайн-предприятий, которые отвечают за организацию въезда и бронирования иностранных групповых туров в формате «авиабилет + отель».

Российские туристы сейчас уже могут въезжать в Китай в индивидуальном порядке, получая визу в посольстве или оформляя ее в упрощенном порядке в Харбине. Коммерческий директор IZI Tour Евгений Косинков в беседе с TourDom.ru выразил надежду, что разрешение о въезде для групп позволит китайским компаниям взаимодействовать с российскими туроператорами и использовать межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках.

Применительно для российских туристов это будет означать, что они смогут въезжать в Китай по безвизовым групповым спискам. Теоретически такая возможность с 15 марта есть на Хайнане, но, по условиям соглашения, безвиз разрешен только для пассажиров, прибывающих на международных рейсах. Из России на Хайнань самолеты пока не летают, поэтому по факту туристы могут приехать на этот курортный остров, только оформив визу. Теперь, судя по информации из Китая, безвизовый въезд заработает и для групп, прибывающих на рейсах из материкового Китая. Впрочем, эту версию китайские партнеры обещали перепроверить и сообщить в понедельник.