Туристка проплакала весь отпуск из-за ошибки экипажа

Сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Об этом сообщает Current Affair.

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Уточняется, что из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери (Cheryl Stuchbery) провела отпуск без багажа и ходила в одной одежде 11 дней. Чемодан туристки был потерян на корабле, поэтому персонал ежедневно забирал единственный наряд Стачбери, чтобы постирать и высушить. Процесс занимал три часа, и женщина была вынуждена все это время сидеть в каюте.

Отмечается, что супруг австралийки одолжил ей пару своих трусов, однако отпуск женщины, по ее словам, все равно был испорчен. Она часто плакала и была в подавленном состоянии. Чемодан нашли спустя день после завершения круиза — оказалось, что все это время багаж путешествовал на корабле и находился в лодке.