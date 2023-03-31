$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Туристка проплакала весь отпуск из-за одной ошибки экипажа круизного лайнера

Lenta.ru

Сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Об этом сообщает Current Affair.

Туристка проплакала весь отпуск из-за ошибки экипажа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери (Cheryl Stuchbery) провела отпуск без багажа и ходила в одной одежде 11 дней. Чемодан туристки был потерян на корабле, поэтому персонал ежедневно забирал единственный наряд Стачбери, чтобы постирать и высушить. Процесс занимал три часа, и женщина была вынуждена все это время сидеть в каюте.

Отмечается, что супруг австралийки одолжил ей пару своих трусов, однако отпуск женщины, по ее словам, все равно был испорчен. Она часто плакала и была в подавленном состоянии. Чемодан нашли спустя день после завершения круиза — оказалось, что все это время багаж путешествовал на корабле и находился в лодке.

«Royal Caribbean приносит искренние извинения за потерю багажа мистера и миссис Стачбери. Во время круиза мистеру и миссис Стачбери была предоставлена бесплатная экспресс-прачечная, кредит на борту для помощи в покупке предметов первой необходимости и бесплатные фирменные блюда», — отметили в компании.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий