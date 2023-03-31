Названы страны Европы, которые лояльны к бизнес-туристам из России

Специалисты рассказали об условиях получения бизнес-виз в европейские страны. По словам опрошенных TourDom.ru экспертов, выдают их практически все консульства, но некоторые более лояльны.

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Как рассказала TourDom.ru управляющий партнер в консьерж-сервисе DMG Travel & Golf concierge Мария Маньшева, россияне чаще всего оформляют шенгенские бизнес-визы через Италию. Эту страну считают наиболее благосклонной к россиянам, которые хотят посетить выставки и деловые мероприятия в Евросоюзе.

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На второе место Мария поставила Германию. Однако количество запросов на такой тип виз в страны Шенгена (по сравнению с 2021 и 2022 годами) сокращается. Россиян реже приглашают на посещение профильных выставок и другие деловые мероприятия.

Срок бизнес-виз зависит от типа приглашений и того, какой срок в нем прописывает приглашающий партнер. В среднем такие визы дают на год. Если приглашение от выставки, то виза будет на срок мероприятия плюс несколько дней.

Генеральный директор турагенства «Благо-Трэвел» Илай Благоевич также отмечает, что Италия лидирует среди стран, которые оформляют бизнес-визы. По его словам, шенген выдается на срок от года до 5 лет. Приглашающая сторона должна поручиться за делового туриста. Также визы дает Франция.

Эксперт одной из европейских принимающих компаний на первое место по лояльности к деловым туристам из России поставил именно Францию: «Дают бизнес-визы все посольства. Германия с большой долей вероятности под сроки поездки. Италия может дать длиннее, но зависит от предыдущих виз. Самые щедрые в этом плане французы. Могут дать и на год, и на 3 года».

Список документов для подачи заявки на такую визу стандартный. Исключением является Германия, которая требует наличие медицинской страховки, оформленной страховой компанией за рубежом. Также нужна выписка из банка, который работает вне России.