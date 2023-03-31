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36 минут назад

Назван топ-10 направлений для летнего отдыха россиян

Inc-News

По традиции лидируют курорты Краснодарского края.

Назван топ-10 направлений для летнего отдыха
Фото: Inc-NewsInc-News

Со слов экспертов в области туризма стало понятно, в каких направлениях летом отправятся основные потоки отдыхающих.

По традиции в лидерах черноморские курорты, особенно популярны будут Сочи, Геленджик и Анапа.

Несмотря на определенные логистические трудности, притягательным местом отдыха для россиян останется Крым.

Так же не останутся без внимания туристов Дагестан, Калининградская область, Байкал, Алтайский край, Камчатка и, конечно же, города Золотого кольца.

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