Назван топ-10 направлений для летнего отдыха

По традиции лидируют курорты Краснодарского края.

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Со слов экспертов в области туризма стало понятно, в каких направлениях летом отправятся основные потоки отдыхающих.

По традиции в лидерах черноморские курорты, особенно популярны будут Сочи, Геленджик и Анапа.

Несмотря на определенные логистические трудности, притягательным местом отдыха для россиян останется Крым.