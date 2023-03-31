Назван топ-10 направлений для летнего отдыха

По традиции лидируют курорты Краснодарского края.
Со слов экспертов в области туризма стало понятно, в каких направлениях летом отправятся основные потоки отдыхающих.
По традиции в лидерах черноморские курорты, особенно популярны будут Сочи, Геленджик и Анапа.
Несмотря на определенные логистические трудности, притягательным местом отдыха для россиян останется Крым.
Так же не останутся без внимания туристов Дагестан, Калининградская область, Байкал, Алтайский край, Камчатка и, конечно же, города Золотого кольца.