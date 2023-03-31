Курорты Кубани примут больше 500 тысяч туристов в майские праздники

Больше 50 процентов номерного фонда гостиниц и других средств размещения уже забронированы в Краснодарском крае на период майских праздников в 2023 году. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, всего в регион приедут отдохнуть свыше полумиллиона туристов.

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- На сегодняшний день номерной фонд уже забронирован на 54 процента. Отдыхающие активно резервируют номера и на летний период. С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском - 20 процентов, - отметил Кондратьев.

По словам главы региона, на Кубани постоянно растет уровень сервиса, поэтому туристы все чаще выбирают курорты Краснодарского края. К новой транспортной логистике гости также адаптировались.