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1 час назад

Курорты Кубани примут больше 500 тысяч туристов в майские праздники

Российская Газета

Больше 50 процентов номерного фонда гостиниц и других средств размещения уже забронированы в Краснодарском крае на период майских праздников в 2023 году. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, всего в регион приедут отдохнуть свыше полумиллиона туристов.

Курорты Кубани примут больше 500 тысяч туристов в майские праздники
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- На сегодняшний день номерной фонд уже забронирован на 54 процента. Отдыхающие активно резервируют номера и на летний период. С июня по август на Черноморском побережье раскуплено более половины мест, на Азовском - 20 процентов, - отметил Кондратьев.

По словам главы региона, на Кубани постоянно растет уровень сервиса, поэтому туристы все чаще выбирают курорты Краснодарского края. К новой транспортной логистике гости также адаптировались.

Больше всего туристов примут Геленджик, Анапа и Сочи. Эти три города по популярности превзошли все остальные направления в России, о чем свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России. Аналитики ассоциации уточняют, что сегодня отдыхающие отдают предпочтение тем гостиницам, где есть услуга "все включено".

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,Ассоциация туроператоров России,
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