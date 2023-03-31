$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Индонезия рассмотрит отмену виз по прибытии для россиян

TourDomиещё 1

В Индонезии соберется специальная правительственная комиссия, которая будет решать вопрос отмены выдачи гражданам России виз по прибытии. Об этом журналистам рассказал глава Министерства юстиции и прав человека республики Ясонна Лаоли.

Индонезия рассмотрит отмену виз по прибытии для россиян
Фото: TourDomTourDom

За ужесточение правил въезда выступает губернатор Бали Вайн Костер. Еще в начале марта чиновник заявил, что российские и украинские туристы злоупотребляют гостеприимством Индонезии. Многие воспринимают курорты как новое место жительства и работы, а не отдыха. Поэтому страна должна пересмотреть визовые правила как минимум для путешественников из России и Украины.

В свою очередь, Ясонна Лаоли согласился обсудить инициативу балийского губернатора. Но, по его мнению, этот вопрос нужно решать комплексно, поэтому министр соберет специальную комиссию из представителей различных ведомств и организаций. Среди них: МИД, Минтуризма, Минтранс, координационное министерство по морским и инвестиционным вопросам, правительство Бали и Индонезийская ассоциация отелей и ресторанов. «Эту тему необходимо обсуждать всем вместе», – резюмировал министр.

Отметим, власти Бали уже всерьез взялись за борьбу с туристами, которые нарушают правила пребывания в провинции и неуважительно относятся к местной культуре и традициям. На курортах периодически проводятся рейды: правоохранители ищут иностранцев с просроченными визами, а также тех, кто незаконно ведет трудовую деятельность без необходимой регистрации. С начала года из Индонезии по этим причинам уже было депортировано 18 россиян.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий