Индонезия рассмотрит отмену виз по прибытии для россиян

В Индонезии соберется специальная правительственная комиссия, которая будет решать вопрос отмены выдачи гражданам России виз по прибытии. Об этом журналистам рассказал глава Министерства юстиции и прав человека республики Ясонна Лаоли.

Фото: TourDom TourDom

За ужесточение правил въезда выступает губернатор Бали Вайн Костер. Еще в начале марта чиновник заявил, что российские и украинские туристы злоупотребляют гостеприимством Индонезии. Многие воспринимают курорты как новое место жительства и работы, а не отдыха. Поэтому страна должна пересмотреть визовые правила как минимум для путешественников из России и Украины.

В свою очередь, Ясонна Лаоли согласился обсудить инициативу балийского губернатора. Но, по его мнению, этот вопрос нужно решать комплексно, поэтому министр соберет специальную комиссию из представителей различных ведомств и организаций. Среди них: МИД, Минтуризма, Минтранс, координационное министерство по морским и инвестиционным вопросам, правительство Бали и Индонезийская ассоциация отелей и ресторанов. «Эту тему необходимо обсуждать всем вместе», – резюмировал министр.