На первый рейс «Пермь-Минск» продали половину билетов

«В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.