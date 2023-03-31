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На первый рейс «Пермь-Минск» продали половину билетов

На рейс «Пермь-Минск (Беларусь)», который состоится 2 апреля, куплено 49% билетов. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

На первый рейс «Пермь-Минск» продали половину билетов
© Ura.Ru

«В воскресенье, 2 апреля, из Международного аэропорта „Пермь“ будет совершен первый перелет из столицы Прикамья в Минск. На первый рейс уже продано 49% билетов», — передает сайт кабмина.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам до 31 декабря 2023 года. Перелеты осуществляют самолеты авиакомпании «Икар». Ранее о начале полетной программы объявлял губернатор региона Дмитрий Махонин. Как отметил глава края, авиасообщение укрепит деловые и экономические связи между регионом и республикой, а также будет способствовать развитию туризма.

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