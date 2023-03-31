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1 час назад

Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности

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Туроператор «Солвекс», являющийся одним из старейших в России, объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью вернуть долги клиентам. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гендиректор компании Димитр Цонев отметил, что в сложившейся международной обстановке «Солвекс» не мог продолжать деятельность. Он объяснил, что за годы пандемии коронавируса компания смогла вернуть более пяти миллионов рублей задолженности по турам, которые так и не состоялись.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 миллиона рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тысяч рублей по Греции, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис"», — заключил Цонев.

По его словам, Минэкономразвития не стало обеспечивать субсидии и отсрочки выплат за сорванные туры, из-за чего продолжать туроператорскую работу стало нецелесообразно.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса объявил о прекращении работы туроператор «Ника», считавшийся одним из старейших в России. Компания занималась организацией круизов, в том числе, в странах Европы, Африки и Америки, а также сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,Минэкономразвития,
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