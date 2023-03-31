Один из старейших туроператоров России объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Солвекс», являющийся одним из старейших в России, объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью вернуть долги клиентам. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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Гендиректор компании Димитр Цонев отметил, что в сложившейся международной обстановке «Солвекс» не мог продолжать деятельность. Он объяснил, что за годы пандемии коронавируса компания смогла вернуть более пяти миллионов рублей задолженности по турам, которые так и не состоялись.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 миллиона рублей по турам в Болгарию, а также на 800 тысяч рублей по Греции, этот долг возник после банкротства туроператора "Музенидис"», — заключил Цонев.

По его словам, Минэкономразвития не стало обеспечивать субсидии и отсрочки выплат за сорванные туры, из-за чего продолжать туроператорскую работу стало нецелесообразно.