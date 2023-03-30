Какие цены сейчас на самых популярных весенних маршрутах

К концу марта выросла активность бронирования отелей и туров на майские праздники. В апреле этот процесс пойдет еще активнее. Корреспонденты "РГ" узнали, какая сейчас ситуация с ценами на отели и экскурсии в самых востребованных регионах и насколько легко будет туда попасть.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Для начала пройдемся по прейскурантам. Калининградская область вошла в пятерку наиболее популярных направлений на майские праздники. И цены здесь уже кусаются. Экскурсии и отели за год подорожали почти на 30 процентов. За "обзорку" на автобусе по Калининграду придется заплатить около 800 рублей с человека, за визит на Куршскую косу - 1-2 тысячи, за экскурсию в Светлогорск, Балтийск и Янтарный - 2,5 тысячи.

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Стандартный номер в гостинице четыре звезды в центре Калининграда с 1 по 7 мая обойдется в среднем в 9,5 тысячи рублей в сутки. В отелях попроще можно найти номер за 4,5-6 тысяч. Чуть лучше ситуация обстоит с хостелами: приличную одноместную капсулу можно снять за полторы тысячи рублей в сутки. А вот на побережье Балтийского моря стоимость проживания практически не изменилась, в среднем 5-4 тысячи.

Не выросли в регионе цены в кафе и ресторанах. В приличных заведениях можно комфортно пообедать за 600-800 рублей, заказав горячее и напиток. Чего не скажешь об алтайской Белокурихе. Недешевым удовольствием станет здесь посещение ресторанов. Средний чек доходит до двух тысяч.

Подорожало и проживание. На Алтае майские праздничные прайсы на 20-30 процентов выше апрельских. Причем стандартные номера подорожают на 30 процентов, а люксовые только на 15 процентов. Цены на отели в Белокурихе варьируются от 3,5 тысячи рублей за сутки в номерах экономкласса до 11,5 тысячи - за люкс. Проживание в сочинских отелях стало дороже на 10-30 процентов, в Анапе и Геленджике - на 10 процентов. Аналогичный рост на экскурсии и кафе в этих городах. Растет средний чек путешественников и в Санкт-Петербурге. Пребывание в Северной столице подорожало на 24 процента и составило почти 40 тысяч рублей. Как поясняют эксперты, это связано в первую очередь с увеличением времени пребывания.

На Кавказских Минеральных Водах подорожание, как рассказали эксперты, в основном связано с инфляцией, но не обгоняет ее. Да и предприниматели не торопятся поднимать цены, прислушиваясь к клиентам. И не выходят за черту, где гости психологически не готовы платить больше. Снять номер в гостинице можно, начиная от 2 тысяч рублей за ночь на двоих. Апартаменты могут обойтись дешевле. Стоимость санаторных услуг самых популярных заведений стартует от 4-6 тысяч рублей в сутки.

И все-таки среди популярных майских регионов есть один, где цены на отели за год пока не выросли, в том числе и в люксовом сегменте. Это Дагестан. Сейчас снять гостиницу в Махачкале стоит от 2 до 10 тысяч рублей в сутки. Экскурсии тоже остались на прошлогоднем уровне. А вот цены в кафе и ресторанах поднялись на 15-20 процентов.

Очень гуманные цены мы обнаружили в Новгородской области на Селигере. Номер на трое суток для семьи из четырех человек можно снять за 18 тысяч. В тверской части Селигера на четверых уже дом обойдется в 8-9 тысяч. Правда, на сутки.

Пребывание в Северной столице подорожало на 24 процента и составило почти 40 тысяч рублей, а для гостей из ближнего зарубежья - в среднем 64 тысячи

Теперь о бронировании. Сейчас южные гостиницы заполнены почти на 50 процентов. Однако эксперты советуют не тянуть с подтверждением проживания в популярных отелях Сочи. За семь-десять дней до заезда могут быть проблемы. Номера люкс и полулюкс на российских курортах уже в дефиците, что вполне объяснимо - их мало.

Могут быть проблемы и с Калининградом. Но по другой причине. По данным регионального министерства по культуре и туризму, сегодня загрузка гостиниц, отелей и хостелов составляет уже 80 процентов. И в Дагестане, в городах Кавказских Минеральных Вод весь номерной фонд уже занят. "Однако следует понимать, что текущий процент загрузки - условный показатель, - немного успокоил министр по культуре и туризму Андрей Ермак. - Все будет решаться в последнюю декаду апреля, когда люди примут окончательное решение". Так что надо следить за ситуацией.

А в Алтайском крае глубина продаж майских туров невысока, забронировано пока 35-45 процентов. В Петербурге самый большой процент занят в хостелах и отелях без звезд. В остальных - места еще есть.

Куда поехать за границу

Стоит ли на майские праздники ехать за границу? Этот вопрос "РГ" задала экспертам туристической отрасли

Сергей Поздняков, учредитель Национальной ассоциации специалистов событийного туризма:

- Это большой риск. Особенно если иметь в виду Европу. И не стоит надеяться на авось: мол, друзья съездили, и все хорошо. Пока хорошо. У меня знакомые хотели ехать в Финляндию, но их в отеле предупредили сразу: "Мы, конечно, очень вам рады, но будьте готовы к тому, что могут возникнуть сложности и на границе, и вне отеля". Дома лучше. Сам я в апреле поеду в Пятигорск и Кисловодск. Но не в санаторий. Просто это города, по которым можно много-много ходить и дышать.

Татьяна Деменева, создатель портала о путешествиях, туризме, культуре, коммуникациях:

- Я тоже категорически не советовала бы ехать в так называемые недружественные страны. Там можно получить негативные впечатления вместо положительных. Есть и другие страны. Очень приятно отправиться туда, где тепло и все цветет - в Иран, Китай, Узбекистан.

Александр Смирнов, Алтайская региональная ассоциация туризма:

- Из того, что сегодня доступно российским туристам, я бы посоветовал страны Юго-Восточной Азии, Арабские Эмираты. На днях у нас открыли рейс в Китай из Новосибирска.

Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг":