Москвичка побывала в Дагестане и возмутилась отсутствием алкоголя

Российская туристка побывала вместе с мужем и детьми в Дагестане и пожаловалась на ограничения, с которыми ей пришлось столкнуться на отдыхе из-за начавшегося в республике священного поста Рамадан. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом TourDom.

© Lenta.ru

Cемья отправилась из Москвы в Махачкалу на выходные с 23 по 25 марта — как раз в этот период в Дагестане начался Рамадан. Вечером первого дня туристы посетили ресторан «Панорама», в меню которого, к их разочарованию, отсутствовал алкоголь. Еще одним неприятным моментом стал неработающий магазин при знаменитом коньячном заводе в Кизляре и долгий поиск мест для обеда.

Так, туристка возмутилась, что один раз им пришлось искать работающую хинкальную полтора часа, в другой раз поиски и вовсе не увенчались успехом. «Тут уже у меня терпение кончилось, и я стала зла на эту республику, вернуться туда нет никакого желания и советовать Дагестан никому не буду!» — расстроилась девушка. Тем не менее россиянку восхитили горные пейзажи, а также вкусные продукты на рынке: местный сыр, сметана, творог и дагестанский чай.

По словам организатора авторских туров в Дагестан Анны Барсегян, туристам в период Рамадана следует заранее сообщить сопровождающим о желании выпить алкоголь в отпуске. Эксперт добавила, что гиды также договариваются с семьями горцев об обедах для путешественников — находясь в горах в дневное время, отдыхающие могут прийти к ним домой.

«Кафе в городах действительно закрыты. Но есть два-три заведения, рассчитанные на гостей из других регионов», — отметила Барсегян.