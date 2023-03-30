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52 минуты назад

Туроператоры запланировали больше рейсов в Египет на лето из Москвы

TourDom

Редакция TourDom.ru выяснила планы туроператоров по Египту на лето-2023. Из Москвы перевозка намного больше, чем в прошлом году, притом что один из перевозчиков выбыл из игры – это компания iFly, которая прекратила летать в Египет зимой из-за отсутствия дебермудизированных бортов.

Туроператоры запланировали больше рейсов в Египет на лето из Москвы
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Больше всего рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх у «Аэрофлота»: перевозчик планирует выполнять ежедневные рейсы на Airbus A330 из Шереметьево. Туры на базе программ этих перевозчиков формирует Библио-Глобус. Также туроператор формирует пакет на рейсах египетской AlMasria Universal Airlines. Из Москвы Airbus A321 будут летать в Хургаду 4 раза в неделю, в Шарм-эль-Шейх – 3. Плюс рейсы «России» в Хургаду по понедельникам, в Шарм-эль-Шейх – по воскресеньям и четвергам на Boeing 737.

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Еще одна действующая программа из столицы на египетские курорты у авиакомпании Red Wings. На этих рейсах предлагает туры Fun&Sun. Вылеты Boeing 777 5 раз в неделю из Жуковского. В прошлом году самолеты перевозчика заполнял Библио-Глобус.

Вместо Nordwind с зимы на египетские курорты летает Southwind с техпосадкой в Анталье. Во время нее туристы не покидают самолет. Кресла на этих чартерах заполняет Pegas Touristik. Вылеты Airbus A321 стоят 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям из Шереметьево.

Авиакомпания AZUR air, которая в зимнем сезоне возила туристов в Египет от ANEX Tour и «Интуриста», летом летать по этому маршруту пока не планирует.

Таким образом, из Москвы на лето запланированы полетные программы трех туроператоров. Это более 11 тыс. кресел в неделю. Плюс другие крупные игроки предлагают туры на регулярных рейсах. Например, «Интурист» запустил программу на курорты Мерса-Матрух и Эль-Аламейн в Северном Египте на лето на рейсах Egypt Air с пересадкой в Каире. Такой объем перевозки на лето может быть избыточным, с учетом того что традиционно спросом пользуются курорты Турции. Причем в прошлом году на Египет выделялось в 2 раза меньше мощностей. Поэтому не исключено, что в планы будут внесены корректировки в зависимости от спроса.

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