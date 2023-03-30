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1 час назад

Власти Египта собрались изменить визовые правила для туристов

Lenta.ruиещё 1

Министерство туризма и древностей Египта планирует ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 государств. Об изменении визовых правил пишет газета Egyptian Streets.

Власти Египта собрались изменить визовые правила для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом власти популярной курортной страны собираются стимулировать развитие местной туристической отрасли. По данным издания, подобная виза будет действовать на протяжении пяти лет, а ее стоимость составит 700 долларов (около 54 тысяч рублей).

Даже в случае, если у путешественников уже есть действующая египетская виза, они все равно могут получить пятилетнюю в аэропортах Египта. Отмечаются, что власти рассчитывают привлекать в страну больше туристов из КНР, США, Великобритании, Турции и стран Шенгенского соглашения.

В настоящее время однократную визу в Египет можно получить онлайн за 25 долларов (1,9 тысячи рублей). Она позволяет отдыхающим находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы — 60 долларов (4,6 тысячи рублей), при этом максимальный срок пребывания по ней также ограничен месяцем.

Ранее правительство Вьетнама одобрило продление безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Срок безвизового пребывания для туристов из некоторых государств будет увеличен с 15 до 45 дней.

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