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1 час назад

В АТОР ожидают повышения цен на турецкие путевки

РИА "ФедералПресс"

В ходе акции туроператоры предоставляют скидки от турецких отелей, которые доходили до 55–70 %, а также льготные условия оплаты. В АТОР отметили, что на разных этапах акции можно было забронировать турпакет с внесением всего от 10 до 25 % всей суммы, а остальное оплатить за 10–14 дней до вылета. В ассоциации добавили, что остальной ассортимент, скорее всего, будет выкуплен уже в сам сезон. Цены на летнюю Турцию могут вырасти до 20–25 % по сравнению с нынешним уровнем, передает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о популярном способе обмана в Турции. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / globallookpress.com

В АТОР ожидают повышения цен на турецкие путевки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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