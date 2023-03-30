В АТОР ожидают повышения цен на турецкие путевки

В ходе акции туроператоры предоставляют скидки от турецких отелей, которые доходили до 55–70 %, а также льготные условия оплаты. В АТОР отметили, что на разных этапах акции можно было забронировать турпакет с внесением всего от 10 до 25 % всей суммы, а остальное оплатить за 10–14 дней до вылета. В ассоциации добавили, что остальной ассортимент, скорее всего, будет выкуплен уже в сам сезон. Цены на летнюю Турцию могут вырасти до 20–25 % по сравнению с нынешним уровнем, передает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о популярном способе обмана в Турции. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / globallookpress.com