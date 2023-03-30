К Черному морю пойдет больше поездов

Будущим летом железнодорожники планируют направить дополнительные поезда на южные курорты России, в том числе в Крым. Добраться до моря можно даже издалека, сменив кресло в самолете на полку в плацкарте. Авиакомпании расширяют программы прямых перелетов в разные страны, а туроператоры просят поддержать железнодорожные чартеры и семейные поездки. О перспективах грядущего туристического сезона говорили в Совете Федерации 30 марта.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Трясясь в прохладном вагоне

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В 2022 году в путешествия по родной стране отправились 62,5 миллиона россиян. В этом, по прогнозам, внутренний турпоток вернется на допандемийный уровень и превысит 65 миллионов человек, сообщил зампред Комитета Совфеда по социальной политике Мохмад Ахмадов. Но есть проблемы - свернута программа туристического кешбэка, по-прежнему закрыты аэропорты на Юге страны, а цены на путевки никак не хотят снижаться.

И тем не менее наши люди готовы и хотят отдыхать на Родине. В прошлом году поезда «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании — перевезли по всей стране 49,9 миллиона человек, в том числе в направлении Черноморского побережья и Кавминвод 11 миллионов. Самые популярные южные направления — Адлер, включая Имеретинский курорт, Роза Хутор и Сухум, Анапа и Новороссийск.

В 2023 году ФПК планирует перевезти больше 50 миллионов пассажиров — основной рост, как ожидается, придется именно на курортный поток. Обслуживать путешественников будут 54 круглогодичных пары поездов и 88 пар сезонных, по стальным магистралям полетят 14,8 тысячи вагонов. Компания, по словам ее замруководителя Александра Жигунова, обновила парк вагонов на южном направлении — все они оборудованы кондиционерами и другими удобствами.

Билетов хватит всем

Отдельная история с поездками в Крым. Аэропорт Симферополя закрыт, а по железной дороге полуостров обслуживает компания «Гранд Сервис Экспресс». Ее первый замгендиректора Павел Хильченко рассказал о дополнительных поездах, которые поедут к Черному морю в этом году. Составы отправятся из Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска, а из Москвы назначат сразу пять дополнительных поездов: четыре с мая и один с июня. Общее количество вагонов увеличится до 426, а число пассажиров достигнет трех миллионов.

Купить билет на поезд можно за 90 дней до поездки, то есть тем, кто собирается в отпуск летом, уже пора присматриваться к ценам. Сейчас, по словам Павла Хильченко, на апрельские составы свободно 37 процентов мест, на майские — 80 процентов. Билеты есть и на июнь, подтвердил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, но их приходится буквально отлавливать в разных вагонах и классах обслуживания. Так отдыхать семьей не поедешь, отметил он, поэтому нужны семейные купе.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание представители туроператорского цеха, — бронирование групповых поездок на поезде. Если фирма выкупает для своих клиентов целый вагон, то это стоит дороже, чем если приобретать отдельный билет на каждого пассажира. Представители РЖД на круглом столе попросили у государства поддержки в организации железнодорожных чартеров, так же как их субсидируют авиакомпаниям.

Куда можно долететь

На курорт, как водится, можно не только поехать, но и полететь — отечественная авиация готова к новому туристическому сезону, сказал руководитель Росавиации Александр Нерадько. В прошлом году российские самолеты перевезли 95 миллионов пассажиров, из которых почти 78 миллионов совершали перелеты внутри страны.

Одиннадцать аэропортов на Юге страны остаются закрытыми, но из дальних регионов к тому же Черному морю можно добраться на перекладных — сначала самолетом, а потом поездом. Туристические «Ласточки», как прозвучало в Совфеде, курсируют из Адлера по всему побережью.

Можно улететь и за границу: прямое авиационное сообщение у России налажено с 34 странами. Взаимные полеты выполняют 53 зарубежные компании из 27 стран. Власти, по словам Александра Нерадько, прорабатывают открытие авиасообщения с Мьянмой, в этом году могут возобновить полеты из России во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Отдельно в Росавиации работают по африканскому направлению: Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и другие государства.

Чем платить за границей

В большинстве стран мира выпущенные российскими банками пластиковые карты не принимают и не обслуживают. Сейчас, по данным Центробанка, расплатиться картой «Мир» можно в девяти странах: Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия. Россияне, напомнил глава департамента международных расчетов ЦБ Михаил Ковригин, могут оформить карту «Мир» — UnionPay, охват которой значительно больше, но и обслуживать ее дороже.

Еще одна проблема — туроператорам все сложнее платить за зарубежные туры российских путешественников. В ЦБ на это посоветовали договариваться с контрагентами на расчеты в валютах дружественных стран.