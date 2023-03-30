Туристы из России, Китая и США оказались самыми неприятными путешественниками. Об этом нейросеть ChatGPT сообщила по запросу тревел-блогерши.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Девушка поинтересовалась у искусственного интеллекта, туристы из каких стран мира считаются самыми несносными. В ответе нейросети говорилось, что худшими путешественниками принято считать тех, кто не знает или пренебрегает обычаями и традициями мест, в которых отдыхает.

«Однако некоторые страны известны тем, что у них особенно беспокойные или неуважительные туристы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты», — привела россиянка ответ ChatGPT в своем блоге «Туристка-авантюристка» на платформе «Дзен».

Искусственный интеллект отметил, что россияне на отдыхе могут вести себя довольно шумно или курить в общественных местах. При этом важно помнить, что не все туристы из РФ одинаковы.