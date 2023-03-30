В генконсульстве КНР во Владивостоке объяснили порядок получения турвизы в Китай

Генеральное консульство КНР во Владивостоке с 15 марта возобновило рассмотрение и выдачу всех типов виз в Китай для иностранных граждан, в том числе туристических.

Так, желающие получить визу в страну должны заполнить анкету онлайн и записаться на подачу документов, сообщает ИА PrimaMedia.

Для оформления туристической визы необходимо предоставить документы, содержащие программу маршрута, включая бронь авиабилета (туда и обратно), бронь отеля или письменное приглашение от китайской стороны.

Также путешественнику необходимо иметь международный полис страхования, покрывающий весь период поездки.