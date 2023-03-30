Россияне устремились в Арабские Эмираты вместо Турции

В турагентствах отмечают взрывной спрос на туры в Арабские Эмираты на майские праздники. Наиболее популярные даты поездок – с 29 апреля по 10 мая.

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Это связано с несколькими причинами. Во-первых, вода в Персидском заливе в это время гарантированно теплее, чем у берегов Турции. Сухой климат ОАЭ лучше подходит и для некоторых категорий туристов. «Есть туристы, которые выбирают ОАЭ с целью вывезти детей-аллергиков, для них в мае очень благоприятный период», – говорит руководитель турагентства Travel Times Георгий Томаев. Во-вторых, цены на отдых в ОАЭ порой выглядят более привлекательными.

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По данным сервиса Level.Travel, средний чек на поездку в ОАЭ в мае в сравнении с прошлым годом почти не изменился: в 2022-м – 182 тыс. руб., в 2023-м – 186 тыс. При этом цены на отдых в Турции за тот же период увеличились на 25–50%.

По данным компании, в Эмиратах туристы чаще всего бронируют отели уровня 5* (42% от всех заказов). Популярные пятизвездочные отели – Intercontinental Dubai Marina, Rixos Marina Abu Dhabi, Ajman Hotel. Среди гостиниц других категорий востребованы апартаменты Studio M Arabian Plaza 3* и Holiday Inn Express Jumeirah 2* в центре Дубая.

«Очень много продаж в Atlantis, много в курортные отели района Marina и, конечно, Riu Dubai 4* и Centara Mirage 4*, – отмечает Георгий Томаев. – Большое количество туристов летят в отели сети Rixos, и особо сейчас хорошо пошел спрос на остров Cаадият. В целом выделить один эмират не получится, так как бронируют все и на все эти даты!»

Если рассматривать тур на неделю с вылетом из Москвы 29 апреля, отдых в Holiday Inn Express Jumeirah в центре Дубая обойдется в 140 тыс. руб. на двоих, в апартаментах Studio M – 150 тыс. В стоимость включены завтраки. Тур в популярный отель Centara Mirage Beach Resort 4* в те же даты можно забронировать по цене 218 тыс. руб. на двоих, в Riu Dubai – за 260 тыс. Неделя в Atlantis the Palm 5* предлагается за 587 тыс. руб.