Волгоградская область выделяет средства на развитие туризма

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Волгоградской области началась подготовка к конкурсным отборам лучших проектов в индустрии гостеприимства.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В 2023 году из федерального и областного бюджетов выделено 133,2 млн руб. на их реализацию. Эти деньги будут распределены между предпринимателями и компаниями, чтобы помочь им развивать туристскую инфраструктуру и претворять в жизнь новые идеи в сфере туризма.

По данным облкомэкономразвития, более половины этой значительной суммы, а именно 91,5 млн руб., пойдут на проекты, связанные с развитием туристической инфраструктуры – от покупки оборудования и создания новых маршрутов до разработки электронных путеводителей и улучшения условий для людей с ограниченными возможностями.

Оставшиеся 41,7 млн руб. предусмотрены на реализацию общественных инициатив, включая создание и развитие пляжных зон, организацию системы навигации, обустройство туристских информационных центров и приобретение санитарных модулей для туристических объектов.

Конкурсный отбор лучших проектов планируется начать в мае 2023-го, а их реализация – до конца года. Грантополучатели должны будут прософинансировать работы в размере не менее 50% от суммы гранта.