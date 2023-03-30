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56 минут назад

Волгоградская область выделяет средства на развитие туризма

Волгоградская правда

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Волгоградской области началась подготовка к конкурсным отборам лучших проектов в индустрии гостеприимства.

Волгоградская область выделяет средства на развитие туризма
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В 2023 году из федерального и областного бюджетов выделено 133,2 млн руб. на их реализацию. Эти деньги будут распределены между предпринимателями и компаниями, чтобы помочь им развивать туристскую инфраструктуру и претворять в жизнь новые идеи в сфере туризма.

По данным облкомэкономразвития, более половины этой значительной суммы, а именно 91,5 млн руб., пойдут на проекты, связанные с развитием туристической инфраструктуры – от покупки оборудования и создания новых маршрутов до разработки электронных путеводителей и улучшения условий для людей с ограниченными возможностями.

Оставшиеся 41,7 млн руб. предусмотрены на реализацию общественных инициатив, включая создание и развитие пляжных зон, организацию системы навигации, обустройство туристских информационных центров и приобретение санитарных модулей для туристических объектов.

Конкурсный отбор лучших проектов планируется начать в мае 2023-го, а их реализация – до конца года. Грантополучатели должны будут прософинансировать работы в размере не менее 50% от суммы гранта.

В Волгоградской области продолжается системная работа по развитию туризма, губернатор области Андрей Бочаров обозначил эту отрасль одной из перспективных точек роста экономики региона. В населенных пунктах проводятся работы по обновлению парков, общественных пространств и реставрации культурных достопримечательностей. Также ведется модернизация транспортной инфраструктуры. Регион предоставляет достаточное количество различных вариантов размещения для гостей, продолжается разработка новых маршрутов.

Новости путешествий,Андрей Бочаров,
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