Россия запланировала открыть авиасообщение с несколькими странами

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиакомпании в 2023 году могут открыть авиасообщение сразу с несколькими странами. Об этом он рассказал в ходе круглого стола в Совете Федерации, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Так, планируется начать полеты в Мьянму, Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Кроме того, идет работа над возможностью возобновления рейсов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, рассказал Нерадько.