Росавиация: полеты в новые регионы пока выполняться не будут

Полеты в новые российские регионы пока выполняться не будут. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

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«Воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам», - указал Нерадько.

По словам руководителя федерального агентства, первым планируют восстановить аэропорт Мариуполя, а в дальнейшем - реконструировать другие воздушные гавани и посадочные площадки. Росавиация уже передала Минтрансу соответствующие проекты.