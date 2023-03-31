"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы из Москвы на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле запустит дополнительные рейсы из Москвы на Дальний Восток, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с ростом пассажирского спроса. В частности, на маршруте из Москвы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский уже запланировано до двух дополнительных рейсов в неделю.
Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о планах создать на Дальнем Востоке региональную базу, с которой будут осуществляться полеты по России и за рубеж. Рейсы при этом смогут выполнятся из Владивостока и Хабаровска.
В конце августа прошлого года в Росавиации рассказали, что программа субсидирования региональных авиаперелетов в России будет расширена на 49 направлений, до 448 маршрутов. О каких направлениях идет речь в сообщении не уточняется.