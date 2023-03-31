"Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы из Москвы на Дальний Восток

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле запустит дополнительные рейсы из Москвы на Дальний Восток, сообщается на сайте авиаперевозчика.

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Отмечается, что такое решение было принято в связи с ростом пассажирского спроса. В частности, на маршруте из Москвы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский уже запланировано до двух дополнительных рейсов в неделю.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о планах создать на Дальнем Востоке региональную базу, с которой будут осуществляться полеты по России и за рубеж. Рейсы при этом смогут выполнятся из Владивостока и Хабаровска.