Аэропорт Минеральные воды хочет обслужить на 12% больше пассажиров

Крупнейший на Северном Кавказе аэропорт Минеральные Воды в текущем году планирует принять 4,6 млн человек, что на 12% больше показателей 2022 года. Об этом сообщила ТАСС коммерческий директор авиаузла Ангелина Евдокимова.
"По итогам 2023 года прогнозируемый пассажиропоток составит 4,6 млн человек, прирост в сравнении с 2022 годом достигнет 12%. На внутренних авиалиниях - 3,6 млн человек, рост на 6%; на международных - 1 млн человек, рост 38%", - сказала Евдокимова, уточнив, что рост ожидается за счет расширения маршрутной сетки полетов.
Она отметила, что в списке новых направлений на текущий год - Владивосток, Хабаровск, Надым, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Ургенч, Астана.
В конце декабря 2022 года аэропорт Минеральные Воды впервые в современной истории встретил четырехмиллионного пассажира. Пассажиропоток в 2022 году увеличился на 25%.