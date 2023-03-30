Аэропорт Минеральные воды хочет обслужить на 12% больше пассажиров

"По итогам 2023 года прогнозируемый пассажиропоток составит 4,6 млн человек, прирост в сравнении с 2022 годом достигнет 12%. На внутренних авиалиниях - 3,6 млн человек, рост на 6%; на международных - 1 млн человек, рост 38%", - сказала Евдокимова, уточнив, что рост ожидается за счет расширения маршрутной сетки полетов.