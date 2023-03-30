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Аэропорт Минеральные воды в 2023 году планирует обслужить на 12% больше пассажиров

Крупнейший на Северном Кавказе аэропорт Минеральные Воды в текущем году планирует принять 4,6 млн человек, что на 12% больше показателей 2022 года. Об этом сообщила ТАСС коммерческий директор авиаузла Ангелина Евдокимова.

Аэропорт Минеральные воды хочет обслужить на 12% больше пассажиров
© ТАСС

"По итогам 2023 года прогнозируемый пассажиропоток составит 4,6 млн человек, прирост в сравнении с 2022 годом достигнет 12%. На внутренних авиалиниях - 3,6 млн человек, рост на 6%; на международных - 1 млн человек, рост 38%", - сказала Евдокимова, уточнив, что рост ожидается за счет расширения маршрутной сетки полетов.

Она отметила, что в списке новых направлений на текущий год - Владивосток, Хабаровск, Надым, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Ургенч, Астана.

В конце декабря 2022 года аэропорт Минеральные Воды впервые в современной истории встретил четырехмиллионного пассажира. Пассажиропоток в 2022 году увеличился на 25%.

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