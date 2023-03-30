Ученые рассказали о том, как изменится туризм за 50 лет

Футурологи, ученые и бизнес-консультанты представили себе то, как будут выглядеть путешествия в 2070 году. Эксперты обещают, что через полвека исчезнут багаж и документы, а места отдыха туристы станут выбирать в шлемах виртуальной реальности.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Виртуальная реальность и 3D-принтеры для одежды

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Сегодня многие выбирают себе место для отдыха, листая аккаунты отелей в социальных сетях. В будущем можно будет выбрать подходящее место с помощью шлема виртуальной реальности, считает генеральный директор Big Innovation Centre Бригитте Андерсен.

«Точно так же, как вы примеряете одежду в магазине сегодня, вы сможете исследовать и опробовать места для отдыха в онлайн-метавселенной, прежде чем совершить покупку», – передает слова эксперта «100 дорог».

Что касается багажа, то он и вовсе может не понадобиться: с развитием 3D-принтеров на месте отдыха туристу вполне могут предложить услугу в виде печати необходимой одежды на месте. Это позволит сэкономить время на сборы и не волноваться о потере своего багажа.

Аэропорт и самолеты будущего

Эксперты предполагают, что в скором времени регистрация в аэропорту будет занимать все меньше времени. Уже сейчас технологии позволяют идентифицировать человека по его лицу, и в будущем это позволит сэкономить много времени – сразу на входе в аэропорт камера распознает туриста и сопоставит его с забронированным рейсом.

Что касается комфорта в самолетах, то уже в скором времени он выйдет на новый уровень благодаря биомиметическому дизайну, считает доктор Мелисса Стерри.

«Инновации в материаловедении приведут к созданию более легких, но прочных материалов для обеспечения индивидуального комфорта при сохранении безопасности», – заявила Мелиссе Стерри.

Паспорта и билеты будущего

Эксперты уверены, что уже скоро все документы, включая паспорта и билеты, будут цифровые. Уже сейчас активно используются биометрические паспорта и распознавание лиц, но к 2070 году человечество полностью перейдет на электронные документы.

Все данные туристов, включая отпечатки пальцев и сетчатку глаза, будут находиться в глобальной базе данных, что позволит без труда идентифицировать человека в любой точке мира.