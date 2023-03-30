OneTwoTrip подготовил список мест для весеннего отдыха

Специалисты сервиса OneTwoTrip подготовили список наиболее интересных мест и достопримечательностей для путешествий этой весной. В рейтинг вошли регионы России и популярные зарубежные курорты.
Так, одним из самых интересных мест для весеннего отдыха является фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле в период с 1 по 20 апреля. В это время в городе распускают миллионы самых разнообразных цветов, а на улицах проходят всевозможные ярмарки и концерты.
Кроме того, россиянам также рекомендуют посетить Таиланд в период с 13 по 15 апреля, когда в каждом городе страны проходят праздничные мероприятия по случаю тайского Нового года.
Также этой весной эксперты советуют побывать в Калмыкии. С 1 по 30 апреля там можно застать цветение степных тюльпанов. А в Дагестане в первые две недели мая начинают цвести маковые поля.
В том числе этой весной российские туристы смогут отправиться в Армению, где с 29 мая по 4 июня проходят винные дни.