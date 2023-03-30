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42 минуты назад

Сервис OneTwoTrip подготовил список городов и стран для весеннего отдыха

runews24.ru

Специалисты сервиса OneTwoTrip подготовили список наиболее интересных мест и достопримечательностей для путешествий этой весной. В рейтинг вошли регионы России и популярные зарубежные курорты.

OneTwoTrip подготовил список мест для весеннего отдыха
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, одним из самых интересных мест для весеннего отдыха является фестиваль тюльпанов, который проходит в Стамбуле в период с 1 по 20 апреля. В это время в городе распускают миллионы самых разнообразных цветов, а на улицах проходят всевозможные ярмарки и концерты.

Кроме того, россиянам также рекомендуют посетить Таиланд в период с 13 по 15 апреля, когда в каждом городе страны проходят праздничные мероприятия по случаю тайского Нового года.

Также этой весной эксперты советуют побывать в Калмыкии. С 1 по 30 апреля там можно застать цветение степных тюльпанов. А в Дагестане в первые две недели мая начинают цвести маковые поля.

В том числе этой весной российские туристы смогут отправиться в Армению, где с 29 мая по 4 июня проходят винные дни.

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