Таиланд с начала года посетили более полумиллиона российских туристов

Речь идёт о данных, полученных в период с 1 января по 26 марта. Первое место по объёму турпотока заняла Малайзия — оттуда в королевство приехали более 800 тыс. туристов. На третьей строчке расположился Китай (464,3 тыс.), который разрешил своим гражданам путешествовать за рубеж. Также в топ-5 вошли Южная Корея и Индия.