$76.45+0.1482.39-0.75

Таиланд с начала года посетили более полумиллиона российских туристов

Речь идёт о данных, полученных в период с 1 января по 26 марта. Первое место по объёму турпотока заняла Малайзия — оттуда в королевство приехали более 800 тыс. туристов. На третьей строчке расположился Китай (464,3 тыс.), который разрешил своим гражданам путешествовать за рубеж. Также в топ-5 вошли Южная Корея и Индия.

Таиланд с начала года посетили более полумиллиона российских туристов
© Unsplash

Такие данные со ссылкой на управление по туризму Таиланда приводит «Интерфакс». Отмечается, что, как и зимой 2023 года, в марте россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. Второе место заняла Германия, откуда приехали 68 тыс. путешественников. На третьей строчке — Великобритания (62 тыс. туристов).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий