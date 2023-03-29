Таиланд с начала года посетили более полумиллиона российских туристов
Речь идёт о данных, полученных в период с 1 января по 26 марта. Первое место по объёму турпотока заняла Малайзия — оттуда в королевство приехали более 800 тыс. туристов. На третьей строчке расположился Китай (464,3 тыс.), который разрешил своим гражданам путешествовать за рубеж. Также в топ-5 вошли Южная Корея и Индия.
Такие данные со ссылкой на управление по туризму Таиланда приводит «Интерфакс». Отмечается, что, как и зимой 2023 года, в марте россияне остаются лидерами по турпотоку в Таиланд среди стран Европы. Второе место заняла Германия, откуда приехали 68 тыс. путешественников. На третьей строчке — Великобритания (62 тыс. туристов).