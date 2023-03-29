Российские туристы могут остаться без 45-дневного безвиза в Таиланде

Постановление правительства, увеличивающее срок безвиза для россиян в Таиланде до 45 дней, утратит силу 31 марта. При этом решение о его продлении Кабинет министров до сих пор не принял. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление по туризму королевства (TAT).

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Сам документ начал действовать еще 1 октября прошлого года. Нововведение расширяло порог безвизового нахождения в Таиланде для российских туристов с 30 до 45 дней. В пояснительной записке оговаривалось, что это временная мера, рассчитанная на период до конца марта. Однако она может быть пролонгирована при необходимости.

TAT уже высказалось о намерении продлить норму до конца 2023-го, так как нововведение в значительной степени способствует привлечению туристов в Таиланд. Однако окончательное решение должно принять правительство, а от него ответа до сих пор нет.

При этом заседания Кабинета министров проходят в стране по вторникам. То есть к вопросу о сроках безвиза для иностранцев чиновники могут вернуться не раньше следующей недели. Таким образом, уже с этой субботы российские туристы, прилетающие в Таиланд, имеют право находиться в королевстве без оформления дополнительных документов не полтора, а всего один месяц.