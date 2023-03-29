В некоторых отелях Суздаля почти не осталось свободных мест на майские праздники

Редакция TourDom.ru выяснила, есть ли свободные номера в отелях Суздаля, входящего в туристический маршрут Золотого кольца, и во сколько обойдутся 4 ночи с заездом с 5-го числа.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В одной из самых популярных гостиниц ГТК «Суздаль» 3* на эти даты мест нет. Номера выкуплены под шахматный турнир. В 3-звездочном «Соколе» свободные номера есть, но их осталось немного. Стоимость 4 ночей начинается от 51,7 тыс. руб. за двоих с завтраками. Двухместный «стандарт» и «джуниор сьют» на эти даты распроданы.

В «Пушкарской слободе» 4* мест пока что достаточно. Самое бюджетное размещение обойдется в 45 600 руб. за двоих гостей в «молодежном стандарте» с круглой кроватью. В стоимость включен завтрак по системе «шведский стол», а также посещение хаммама и сауны. По сравнению с прошлым годом цена выросла почти на 2 тыс. руб. в сутки. Можно забронировать люкс за 111 600 руб. Есть и номера, которые уже заняты на майские праздники, – это люкс 4*, люкс премиум и Братский дом, в котором могут поместиться до 13 человек.

Правда, есть и такие гостиницы, которые еще не открыли продажи на май. Например, 4-звездочный отель «Кремлевский», который расположен недалеко от центра города. В службе бронирования сообщили, что запросы от потенциальных гостей поступают и номера будут доступны к концу этой недели. В апреле минимальная стоимость ночи на одного гостя – 3900 руб. Очевидно, на период майских праздников цены вырастут.

Также стоит отметить, что многие туристы, которые отправляются в Суздаль на отдых, предпочитают останавливаться не в отелях, а в гостевых домах. Их в городе много. Стоимость 4 ночей в таких объектах начинается от 18 тыс. руб. за двоих.