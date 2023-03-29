Туристка возмутилась отсутствием алкоголя в Дагестане в Рамадан

Туристка вместе с мужем и детьми отправилась из Москвы на выходные с 23 по 25 марта в Дагестан, как раз в этот период начался священный пост Рамадан, а вместе с ним и ограничения. Это повлияло на впечатления от отдыха, о чем Мария рассказала корреспонденту TourDom.ru: «У меня изначально было желание попробовать местного вина, коньяка и наесться свежего вкусного мяса».

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Семья заселилась в арендованную квартиру в Махачкале и вечером отправилась в ресторан «Панорама». Вид и блюда в заведении гостям понравились, а вот отсутствие спиртного смутило.

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«В 7 утра следующего дня мы выехали в горы – дорога шикарная в плане видов. Они, конечно, завораживают: великолепные пейзажи и крутой серпантин, коровы, гуляющие вдоль пути, ослики – очень колоритно», – делится Мария впечатлениями.

После прогулки туристы решили найти место, где можно перекусить. Правда, на поиски хинкальной у них ушло полтора часа. Это стало одним из неприятных моментов. Затем семья отправилась в фирменный магазин коньячного завода, но их ожидало разочарование – он не работал.

На следующий день туристы выдвинулись в Кизляр, чтобы посетить местный рынок и магазин при коньячном заводе: «Накупили много видов дагестанского чая, взяли фиников вкусных по 250 руб. за кг! Попробовали местный сыр, сметану, творог – молочка вся о-о-очень вкусная». А вот со спиртным, как и в Дербенте, получилась незадача – его не продавали. «Снова разочарованные, мы поехали обратно в Махачкалу, добрались к 12 часам в город, и начался очередной квест по поиску места, где пообедать. Не нашли! Тут уже у меня терпение кончилось, и я стала зла на эту республику, вернуться туда нет никакого желания и советовать Дагестан никому не буду!» – пожаловалась Мария на неудавшийся уикенд.

Как не испортить свой отдых в Дагестане в период Рамадана, TourDom.ru уточнил у эксперта. «Тем, кто хочет, чтобы в отпуске было спиртное, лучше обратиться к сопровождающим», – рассказала Анна Барсегян, занимающаяся авторскими турами в Дагестан и другие регионы. Что касается еды в дневное время в Рамадан, то, по словам Анны, находясь в горах, туристы обедают в семьях у горцев. Гиды заранее договариваются с ними о приезде. «Кафе в городах действительно закрыты. Но есть 2–3 заведения, рассчитанные на гостей из других регионов».