С туристов будет взиматься плата за вход в Пантеон в Риме
Согласно соглашению, достигнутому между Министерством культуры Италии и официальными лицами католической церкви, за вход в Пантеон, который на данный момент посещают миллионы туристов, направляющихся в Рим, необходимо будет заплатить сбор в размере 5 евро.
Туристы, посещающие Пантеон, сохранившуюся с древних времен историческую достопримечательность итальянской столицы, должны будут заплатить заплатить 5 евро, в соответствии с подписанным договором между Министерством культуры Италии и официальными лицами католической церкви.
Согласно заявлению министерства, Пантеон по-прежнему будет бесплатным для жителей Рима и лиц младше 18 лет, в то время как посетители младше 25 лет будут платить за вход 2 евро.
Плата за вход в Пантеон не взимается за такие мероприятия, как религиозные церемонии и ритуалы.
Было заявлено, что 70% доходов от билетов будут переданы Министерству культуры, а 30% - Римской епархии католической церкви.