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С туристов будет взиматься плата за вход в Пантеон в Риме

Согласно соглашению, достигнутому между Министерством культуры Италии и официальными лицами католической церкви, за вход в Пантеон, который на данный момент посещают миллионы туристов, направляющихся в Рим, необходимо будет заплатить сбор в размере 5 евро.

С туристов будет взиматься плата за вход в Пантеон в Риме
© Inc-News

Туристы, посещающие Пантеон, сохранившуюся с древних времен историческую достопримечательность итальянской столицы, должны будут заплатить заплатить 5 евро, в соответствии с подписанным договором между Министерством культуры Италии и официальными лицами католической церкви.

Согласно заявлению министерства, Пантеон по-прежнему будет бесплатным для жителей Рима и лиц младше 18 лет, в то время как посетители младше 25 лет будут платить за вход 2 евро.

Плата за вход в Пантеон не взимается за такие мероприятия, как религиозные церемонии и ритуалы.

Было заявлено, что 70% доходов от билетов будут переданы Министерству культуры, а 30% - Римской епархии католической церкви.

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