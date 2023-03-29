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1 час назад

Польские пограничники заставили туристку из России вернуться в Лондон

TourDom

Российскую туристку минувшей ночью не впустили в Польшу. Она прилетела в Гданьск из Лондона. Оставаться в стране никто не намеревался, на руках уже был билет на автобус домой до Калининграда: «При планировании маршрута никаких сомнений не возникло – ведь из ЕС в Россию поляки выпускают. Вот только не учла, что прилетаю сюда из-за пределов шенгенского пространства», – рассказала туристка журналисту TourDom.ru.

Польские пограничники заставили туристку из России вернуться в Лондон
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Россиянка постаралась донести до пограничников, что въезжает только для транзита, показывала билет до Калининграда на ближайший автобус, но все тщетно. Данное обстоятельство вполне бы сработало на финской границе, которая разрешает россиянам транзит для возвращения домой вне зависимости от пункта вылета. Польша, в свою очередь, с 19 сентября не пускает граждан РФ, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

«Попытки уговорить пограничников не привели к успеху. В итоге вернули в Лондон. Благо здесь действующая десятилетняя виза и дети. Сейчас ищу варианты, как в ближайшие дни вернуться домой с французским шенгеном», – рассказала туристка.

Произошедшая ситуация активно обсуждается в визовых телеграм-каналах. Событие вызвало волнения среди других туристов: «Ой-ой, мне на днях из Афин в Гданьск лететь». Тем, кто прибывает из стран шенгенского пространства, переживать не стоит, так как в этом случае по прилете нет пограничного контроля. Проблемы будут только у тех, кто пытается попасть к полякам через внешние границы ЕС. Аналогичной политики (не впускать россиян) придерживаются еще несколько стран – граждане РФ ищут объездные пути, чтобы попасть в Чехию и страны Прибалтики.

Ранее TourDom.ru писал, что Польша призывает страны Евросоюза не выдавать визы россиянам.

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