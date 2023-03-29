$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Эксперт по туризму рассказал, что летние туры нужно бронировать в декабре

Мария Каткова

Николай Мельник, эксперт по туризму, назвал лучшее время для бронирования летнего отпуска. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалист посоветовал бронировать туры на летние месяцы еще в декабре. Именно в этот момент начинается раннее бронирование у туроператоров. По заграничным поездкам оно действует до 31 марта. После этого цена зависит от спроса и того, сколько останется.

Из зарубежных направлений он посоветовал рассматривать ОАЭ, Турцию и Египет. В эти страны уже есть полётные программы, поэтому риск отмены минимален.

Туроператоры раскрыли средний чек при бронировании туров за рубеж

Эксперт высказался о том, что в этом году подорожают туры в Сочи из-за высокого спроса. Он порекомендовал туристам, которые хотят сделать раннее бронирование, самостоятельно звонить в отель и узнавать о скидках.

Ранее сообщалось, что стала известна стоимость отдыха в Турции для россиян летом.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий