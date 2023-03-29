Николай Мельник, эксперт по туризму, назвал лучшее время для бронирования летнего отпуска. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалист посоветовал бронировать туры на летние месяцы еще в декабре. Именно в этот момент начинается раннее бронирование у туроператоров. По заграничным поездкам оно действует до 31 марта. После этого цена зависит от спроса и того, сколько останется.

Из зарубежных направлений он посоветовал рассматривать ОАЭ, Турцию и Египет. В эти страны уже есть полётные программы, поэтому риск отмены минимален.

Эксперт высказался о том, что в этом году подорожают туры в Сочи из-за высокого спроса. Он порекомендовал туристам, которые хотят сделать раннее бронирование, самостоятельно звонить в отель и узнавать о скидках.