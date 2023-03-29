Baza: полицейские начали проверку из-за дебоша журналиста Красовского на борту самолета

Сотрудники полиции начали расследование в отношении журналиста Антона Красовского, устроившего дебош на борту рейса Москва-Ташкент. Об этом сообщает Baza. Красовскому может грозить штраф за хулиганство, пишет канал. Отмечается, что инцидент произошел, когда 4 марта текущего года российский журналист вылетал из Шереметьево бизнес-классом. По данным канала, причиной случившегося послужил конфликт с другими пассажирами: Красовского просили тише говорить по телефону, но он проигнорировал просьбы своих попутчиков. Говорилось, что он неадекватно вел себя в ответ на замечания. "Бортпроводники не смогли утихомирить ведущего, поэтому в самолет вызвали полицейских. Красовского сняли с рейса, и борт благополучно улетел без него", - уточняется в сообщении. Вероятно, что причиной проверки стало обращение со стороны авиакомпании, попросившей применить меры против авиадебошира, едва не сорвавшего рейс. Ранее Красовский напомнил Ксении Собчак про ее дебоши в самолетах.